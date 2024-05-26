Колесников Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2016
Сын: Колесников Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.2019
Сын: Колесников Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности