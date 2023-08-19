Кедровская (Хрусталева) Вера Павлиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКедровская (Хрусталева) Вера Павлиновна

Кедровская (Хрусталева) Вера Павлиновна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Хрусталев Павлин Никанорович

Мать: Хрусталева Вера Евгеньевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь Надворного Советника.
Бракосочетание
22.09.1895 ст.

Муж: Кедровский Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поручители: по жениху - диакон Христорождественской Верхвологодской церкви Иван Александров Журавлев и канцелярский служитель Николай Венедиктов Ситников; по невесте - сын Надворного Советника Валериа... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close