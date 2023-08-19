Кедровская (Хрусталева) Вера Павлиновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Дочь Надворного Советника.
Бракосочетание
22.09.1895 ст.
Поручители: по жениху - диакон Христорождественской Верхвологодской церкви Иван Александров Журавлев и канцелярский служитель Николай Венедиктов Ситников; по невесте - сын Надворного Советника Валериа... Показать все
Смерть
Неизвестно