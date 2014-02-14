Тесленко (Власенко) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1924
Дата смерти14.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924
Отец: Власенко Сергей Денисович
Мать: Власенко Вера Федоровна
Бракосочетание
01.01.1953
Рождение ребёнка
16.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тесленко Василий Никитович
Смерть
14.02.2014
Похороны
Неизвестно