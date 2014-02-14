Тесленко (Власенко) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесленко (Власенко) Александра Сергеевна

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Место рождения

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.01.1924

Дата смерти

14.02.2014

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924

Отец: Власенко Сергей Денисович

Мать: Власенко Вера Федоровна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
01.01.1953

Муж: Тесленко Василий Никитович

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тесленко Василий Никитович

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.02.2014
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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