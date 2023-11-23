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Черемовский Иван Сегреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

18.01.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Сонохотский Сергей Григорьев

Мать: Сонохотская Агриппина Васильева

Черемовский Иван Сергеевич (1831 — 1866) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. Обучался до среднего отделения семинарии. 24 октября 1853 года высок... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, дьякон Введенской церкви г.Углича
Бракосочетание
1856

Жена: Вера Васильева

Смерть
18.01.1866

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