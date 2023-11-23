Черемовский Иван Сегреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти18.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Черемовский Иван Сергеевич (1831 — 1866) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. Обучался до среднего отделения семинарии. 24 октября 1853 года высок... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, дьякон Введенской церкви г.Углича
Бракосочетание
1856
Жена: Вера Васильева
Смерть
18.01.1866