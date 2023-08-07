Маркиан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Филипп Андреевич
Мать: Февронья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Маркианович
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Еркова Анна Маркьяновна
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно