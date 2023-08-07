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Маркиан Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Филипп Андреевич

Мать: Февронья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Маркианович

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Еркова Анна Маркьяновна

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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