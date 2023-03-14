Мацко (Прядко) Мария Кононовна
Место рожденияУкраина, Киевская губерния, г. Ольховец
Дата рождения14.10.1889
Дата смерти14.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Киевская губерния, г. Ольховец
Рождение ребёнка
12.10.1927
Дочь: Семенихина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Мацко Александр Иосифович
Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки
Бракосочетание
Неизвестно
село Галенки, Приморский край, Октябрьский район
Смерть
14.05.1983
Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки