Мацко (Прядко) Мария Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацко (Прядко) Мария Кононовна

Место рождения

Украина, Киевская губерния, г. Ольховец

Дата рождения

14.10.1889

Дата смерти

14.05.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Киевская губерния, г. Ольховец
Рождение ребёнка
12.10.1927

Дочь: Семенихина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Мацко Александр Иосифович

Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацко Александр Иосифович

село Галенки, Приморский край, Октябрьский район
Смерть
14.05.1983
Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки
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