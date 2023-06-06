Вдовьяк Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1941
Дочь: Храмых Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Вдовьяк София Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губа Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Вдовьяк София Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Вдовьяк София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вдовьяк София Ивановна
Смерть
Неизвестно