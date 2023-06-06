Вдовьяк Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовьяк Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1941

Дочь: Храмых Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Вдовьяк София Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губа Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Вдовьяк София Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Вдовьяк София Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовьяк София Ивановна

Смерть
Неизвестно
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