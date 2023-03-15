(Старикова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Старикова) Евгения

(Старикова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1972

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972

Отец: Стариков Иван Григорьевич

Мать: Старикова Зоя

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close