Дарья Григорьевна
Место рожденияС. Темешево
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
С. Темешево
Рождение ребёнка
1765
Сын: Зиновий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Протас Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно