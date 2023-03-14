Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Григорьевна

Место рождения

С. Темешево

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Темешево
Рождение ребёнка
1765

Сын: Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Протас Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
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