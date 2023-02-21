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Черемисинов Иван Павлович

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Место рождения

д. Б. Ковали Шабалинский р. Кировская обл

Дата рождения

23.03.1920

Дата смерти

?.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920

Отец: Черемисинов Павел Иванович

Мать: Черемисинова Мария Трефиловна

д. Б. Ковали Шабалинский р. Кировская обл
Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Черемисинов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1947

Сын: Черемисинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1953

Дочь: Качаева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна

Д. Бурундучиха Поназыревского р Костромской обл
Рождение ребёнка
08.02.1956

Сын: Черемисинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна

Д. Бурундучиха Поназыревского р Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемисинова Раиса Ивановна

Смерть
?.06.1983
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