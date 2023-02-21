Черемисинов Иван Павлович
Место рожденияд. Б. Ковали Шабалинский р. Кировская обл
Дата рождения23.03.1920
Дата смерти?.06.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920
д. Б. Ковали Шабалинский р. Кировская обл
Рождение ребёнка
09.05.1947
Сын: Черемисинов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1947
Сын: Черемисинов Николай Иванович
Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1953
Дочь: Качаева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна
Д. Бурундучиха Поназыревского р Костромской обл
Рождение ребёнка
08.02.1956
Сын: Черемисинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Черемисинова Раиса Ивановна
Д. Бурундучиха Поназыревского р Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1983