Азимов Батухан Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1926
Дата смерти15.03.2018
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926
Отец: Азимов Абдулла
Бракосочетание
1959
Жена: Азимова Назия
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1960
Дочь: Габдуллина Лейла Батухановна
Мать ребёнка: Азимова Назия
Рождение ребёнка
Между 1960 и 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Азимова Назия
Смерть
15.03.2018
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)