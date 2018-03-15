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Азимов Батухан Абдуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1926

Дата смерти

15.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926

Отец: Азимов Абдулла

Мать: Азимова Рабига Зиятдиновна

Бракосочетание
1959

Жена: Азимова Назия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1960

Дочь: Габдуллина Лейла Батухановна

Мать ребёнка: Азимова Назия

Рождение ребёнка
Между 1960 и 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азимова Назия

Смерть
15.03.2018
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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