Костоломов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костоломов Николай Николаевич

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Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1912

Отец: Костоломов Николай Иванович

Мать: Костоломова Александра Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костоломова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костоломова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костоломова Лидия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костоломова Лидия Павловна

Смерть
Неизвестно
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