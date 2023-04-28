Лапицкая (Белова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапицкая Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Лапицкий Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснопевцева Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Лапицкий Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапицкий Михаил
Смерть
Неизвестно