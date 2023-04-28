Лапицкая (Белова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапицкая (Белова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Василий Иванович

Мать: Белова Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапицкая Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Лапицкий Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснопевцева Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Лапицкий Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапицкий Михаил

Смерть
Неизвестно
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