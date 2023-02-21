Дьяченко Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1954
Дочь: Цомкалова-Бастерс Екатерина Александрович
Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1956
Дочь: Чумак Галина Александровна
Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1958
Сын: Дьяченко Николай Александрович
Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно