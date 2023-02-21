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Дьяченко Александр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1954

Дочь: Цомкалова-Бастерс Екатерина Александрович

Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1956

Дочь: Чумак Галина Александровна

Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1958

Сын: Дьяченко Николай Александрович

Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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