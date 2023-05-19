Кучеров Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеров Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Юрьевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Юрьевна

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