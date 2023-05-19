Кучеров Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Юрьевна
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Юрьевна