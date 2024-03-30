Кошкарова (Юркова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарова (Юркова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Кошкаров Георгий Герасимович

Рождение ребёнка
1994

Сын: Кошкаров Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Кошкаров Георгий Герасимович

Рождение ребёнка
1994

Сын: Кошкаров Александр Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкаров Георгий Герасимович

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