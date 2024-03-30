Кошкарова (Юркова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Кошкаров Георгий Герасимович
Рождение ребёнка
1994
Сын: Кошкаров Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Кошкаров Георгий Герасимович
Рождение ребёнка
1994
Сын: Кошкаров Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно