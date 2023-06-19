Заболотских (Стрельникова) Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельников Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1921
Дочь: Заболотских Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Заболотских Степан Васильевич
Письменер, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно