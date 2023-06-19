Заболотских (Стрельникова) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотских (Стрельникова) Марфа Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1921

Дочь: Заболотских Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Заболотских Степан Васильевич

Письменер, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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