Гоппа Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1882 ст.
Дочь: Гоппа Анна Павловна
Мать ребёнка: Гоппа Елизавета Федоровна
Место жительства
1882 ст.
На 1882 год - поселянин города Мариуполь Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно