Гоппа Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоппа Павел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1882 ст.

Дочь: Гоппа Анна Павловна

Мать ребёнка: Гоппа Елизавета Федоровна

Место жительства
1882 ст.
На 1882 год - поселянин города Мариуполь Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоппа Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
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