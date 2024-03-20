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Шацкий Теофил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Жена: Шацкая Антонина Клементьевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шацкий Антоний Теофилович

Мать ребёнка: Шацкая Антонина Клементьевна

Смоленск
Рождение ребёнка
01.06.1878

Сын: Шацкий Станислав Теофилович

Мать ребёнка: Шацкая Антонина Клементьевна

с.Воронино, ныне Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Теодор Теофилович

Мать ребёнка: Шацкая Антонина Клементьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Делопроизводитель Первого пехотного Невского полка
Смерть
1901
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