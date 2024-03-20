Шацкий Теофил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шацкий Антоний Теофилович
Мать ребёнка: Шацкая Антонина Клементьевна
Смоленск
Рождение ребёнка
01.06.1878
Сын: Шацкий Станислав Теофилович
Мать ребёнка: Шацкая Антонина Клементьевна
с.Воронино, ныне Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шацкая Антонина Клементьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Делопроизводитель Первого пехотного Невского полка
Смерть
1901