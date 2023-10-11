Соскова Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соскова Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Сосков Евгений Васильевич

Мать: Соскова Мария

Раскулачивание
?.04.1933
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №4/
Смерть
Неизвестно
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