Соскова Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Сосков Евгений Васильевич
Мать: Соскова Мария
Раскулачивание
?.04.1933
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №4/
Смерть
Неизвестно