Комова Аксинья (Ксения) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова Аксинья (Ксения) Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Комов Ефрем Игнатов

Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья (Ксения) Игнатова

Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.07.1835

Сын: Комов Панкрат Игнатов

Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1838

Сын: Комов Никифор Игнатов

Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Алексей Игнатов

Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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