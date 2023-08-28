Комова Аксинья (Ксения) Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Комов Ефрем Игнатов
Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья (Ксения) Игнатова
Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов
Рождение ребёнка
02.07.1835
Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов
Рождение ребёнка
01.01.1838
Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комов Игнат Филимонов
Смерть
Неизвестно