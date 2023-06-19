Васина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1798 ст.
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Акулина Романовна
Отец ребёнка: Васин Роман Антипович
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Фекла Романовна
Отец ребёнка: Васин Роман Антипович
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Васин Роман Антипович
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Марфа Романовна
Отец ребёнка: Васин Роман Антипович
Рождение ребёнка
21.05.1810 ст.
Дочь: Елена Романовна
Отец ребёнка: Васин Роман Антипович
ГАТО Ф. 1049 оп.7 Ф.непроф. Оп.1 д. 197 (п.28 описи)
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Васин Роман Антипович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Февронья Романовна
Отец ребёнка: Васин Роман Антипович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно