Васина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасина Анна Петровна

Васина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1798 ст.

Муж: Васин Роман Антипович

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Акулина Романовна

Отец ребёнка: Васин Роман Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Фекла Романовна

Отец ребёнка: Васин Роман Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Васин Павел Романович

Отец ребёнка: Васин Роман Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марфа Романовна

Отец ребёнка: Васин Роман Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1810 ст.

Дочь: Елена Романовна

Отец ребёнка: Васин Роман Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
ГАТО Ф. 1049 оп.7 Ф.непроф. Оп.1 д. 197 (п.28 описи)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васин Афанасий Романович

Отец ребёнка: Васин Роман Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Февронья Романовна

Отец ребёнка: Васин Роман Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close