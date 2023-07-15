Будаев Дугдан Ванданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаев Дугдан Ванданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Вандан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Будаева Жанна Вандановна

Мать ребёнка: Гургэма

Рождение ребёнка
07.07.1953

Сын: Будаев Жамсаран Ванданович

Мать ребёнка: Гургэма

Рождение ребёнка
1957

Сын: Будаев Борис Дугданович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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