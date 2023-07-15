Будаев Дугдан Ванданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будаев Вандан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Будаева Жанна Вандановна
Мать ребёнка: Гургэма
Рождение ребёнка
07.07.1953
Сын: Будаев Жамсаран Ванданович
Мать ребёнка: Гургэма
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно