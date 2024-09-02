Окунев Иван Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунев Иван Артемович

Окунев Иван Артемович

avatar

Место рождения

село Алексеевка, сельское поселение Алексеевское, Грибановский район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Около 1967

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Окунев Артем Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иван Артемович

Рождение ребёнка
19.12.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.