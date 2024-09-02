Окунев Иван Артемович
Место рождениясело Алексеевка, сельское поселение Алексеевское, Грибановский район, Воронежская область
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиОколо 1967
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Окунев Артем Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иван Артемович
Рождение ребёнка
19.12.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Около 1967