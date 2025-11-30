Советов Фёдор Семёнов
мужской, родился Около 1858 ст., Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
Мать(Незаконнорожденная) Матрона ЛарионоваОколо 1824 ст. г.р.
ОтецСемён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
Супруги
Советова Дарья Александрова1858 ст. г.р.
Дети
Советов Михаил Фёдорович23.07.1877 ст. г.р.
Советов Григорий Фёдорович1882 ст. г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Бракосочетание
26.10.1875 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.
Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Советов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
23.03.1887 ст.
Дочь: (Советова) Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова
Смерть
Неизвестно
МК за 1858 не сохранились. В соседние годы не найден. Привязан к единственным подходящим родителям по фамилии и отчеству.