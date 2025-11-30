Советов Фёдор Семёнов Около 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Фёдор Семёнов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Около 1858 ст., Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
(Незаконнорожденная) Матрона ЛарионоваОколо 1824 ст. г.р.
Отец
Семён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
Супруги
Советова Дарья Александрова1858 ст. г.р.
Дети
Советов Михаил Фёдорович23.07.1877 ст. г.р.
Советов Григорий Фёдорович1882 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: Семён Терентьев

Мать: (Незаконнорожденная) Матрона Ларионова

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

МК за 1858 не сохранились. В соседние годы не найден. Привязан к единственным подходящим родителям по фамилии и отчеству.

Бракосочетание
26.10.1875 ст.

Жена: Советова Дарья Александрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
23.07.1877 ст.

Сын: Советов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Советов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Сын: Советов Герасим Фёдоров

Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
23.03.1887 ст.

Дочь: (Советова) Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Советова Дарья Александрова

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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