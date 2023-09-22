Худякова (...) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудякова (...) Матрёна Ивановна

Худякова (...) Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Худякова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Худяков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Худяков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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