Худякова (...) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Худякова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Худяков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Худяков Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно