Голованова неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Голованова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Голованов неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Голованов Петр Степанович
Отец ребёнка: Голованов неизвестно
Смерть
Неизвестно