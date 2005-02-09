Аникеев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1936

Дата смерти

09.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936

Отец: Аникеев Степан

Мать: не указана

Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
27.10.1960

Сын: Аникеев Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.02.2005

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