Аникеев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1936
Дата смерти09.02.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936
Отец: Аникеев Степан
Мать: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
27.10.1960
Сын: Аникеев Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.02.2005