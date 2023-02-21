Брыкалова Евфросиния Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкалова Евфросиния Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1867

Сын: Брыкалов Алексей Корнильев

Отец ребёнка: Брыкалов Корнилий Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыкалов Корнилий Макаров

Смерть
Неизвестно
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