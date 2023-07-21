Лушпаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1958
Сын: Лушпаев Юрий
Мать ребёнка: Лушпаева Татьяна
Белгородская область, Волоконовка
Рождение ребёнка
04.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лушпаева Татьяна
Белгородская область, Волоконовка
Смерть
Неизвестно
Белгородская область, Волоконовка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Волоконовка