Лушпаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушпаев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1958

Сын: Лушпаев Юрий

Мать ребёнка: Лушпаева Татьяна

Белгородская область, Волоконовка
Рождение ребёнка
04.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лушпаева Татьяна

Белгородская область, Волоконовка
Смерть
Неизвестно
Белгородская область, Волоконовка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Волоконовка
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