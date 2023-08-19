Васюкова Степанида Фотиевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фотий Степанович
Мать: Марина
Рождение ребёнка
09.10.1846
Отец ребёнка: Васюков Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Васюков Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Васюков Тимофей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно