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Васюкова Степанида Фотиевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фотий Степанович

Мать: Марина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.10.1846

Сын: Васюков Лука Тимофеевич

Отец ребёнка: Васюков Тимофей Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Васюков Тимофей Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Васюков Тимофей Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Тимофей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Тимофей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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