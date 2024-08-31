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Никитина Александра Романовна

Место рождения

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

28.06.1907

Дата смерти

04.03.1908

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907

Отец: Никитин Роман

Мать: Никитина (Петрова) Васса Петровна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
подтверждено записью метрической книги за 1907 год . запись №41 от 01.07.1907
Смерть
04.03.1908
Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
от прорезания зубов в возрасте 8 месяцев подтверждено записью в метр книге №8 от 09.03.1908 года
Похороны
09.03.1908
Бутково, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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