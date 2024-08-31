Никитина Александра Романовна
Место рождения
Дата рождения28.06.1907
Дата смерти04.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907
Отец: Никитин Роман
подтверждено записью метрической книги за 1907 год . запись №41 от 01.07.1907
Смерть
04.03.1908
от прорезания зубов в возрасте 8 месяцев подтверждено записью в метр книге №8 от 09.03.1908 года
Похороны
09.03.1908
Бутково, Лужский муниципальный район, Ленинградская область