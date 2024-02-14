(Аббязова) Биби-Гайша Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аббязова) Биби-Гайша Вторая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметкулов Ахмет

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ахметов Шайхетдин

Отец ребёнка: Мухаметкулов Ахмет

Смерть
Неизвестно

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