Дудниченко Николай Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудниченко Николай Варфоломеевич

Место рождения

Новая Одесса, Украина

Дата рождения

1912

Дата смерти

Около ?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дудниченко Варфоломей

Мать: не указана

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Дудниченко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудниченко Ева Моисеевна

Смерть
Около ?.02.1942
Причина смерти: На войне | г. Новая Одесса. Призван Ворошиловградским. ГВК. Рядовой. Пропал без вести в мае 1944г. Источник информации: «Книга памяти Украины»Николаевская область, Том IV, Николаевская... Показать все
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