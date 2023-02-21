Дудниченко Николай Варфоломеевич
Место рожденияНовая Одесса, Украина
Дата рождения1912
Дата смертиОколо ?.02.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Дудниченко Варфоломей
Мать: не указана
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Дудниченко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудниченко Ева Моисеевна
Смерть
Около ?.02.1942
Причина смерти: На войне | г. Новая Одесса. Призван Ворошиловградским. ГВК. Рядовой. Пропал без вести в мае 1944г. Источник информации: «Книга памяти Украины»Николаевская область, Том IV, Николаевская... Показать все