Махунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махунов Василий

Место рождения

Омелино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Омелино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1913

Дочь: Триндалева София

Мать ребёнка: Махунова Анна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махунов Василий

Мать ребёнка: Махунова Анна

Смерть
Неизвестно
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