Махунов Василий
Место рождения
Дата рождения28.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1913
Дочь: Триндалева София
Мать ребёнка: Махунова Анна
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махунов Василий
Мать ребёнка: Махунова Анна
Смерть
Неизвестно