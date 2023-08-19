Соловьева (Некрасова) Агрипена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти29.12.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Соловьева Мария Африканова
Отец ребёнка: Соловьев Африкан Сергеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Соловьева Елена Африканова
Отец ребёнка: Соловьев Африкан Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1855
Причина смерти: простуда