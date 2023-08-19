Соловьева (Некрасова) Агрипена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Некрасова) Агрипена Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

29.12.1855

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Некрасов Иван Гаврилович

Мать: Некрасова Ирина Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Соловьева Мария Африканова

Отец ребёнка: Соловьев Африкан Сергеев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Соловьева Елена Африканова

Отец ребёнка: Соловьев Африкан Сергеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Африкан Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.12.1855
Причина смерти: простуда
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