Балмочных (Бородулина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балмочных (Бородулина) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1952

Отец: Бородулин Александр

Мать: Бородулина Софья Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1972

Дочь: Цурикова Лариса Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.05.?

Сын: Балмочных Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балмочных Николай Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

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