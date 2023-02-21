Балмочных (Бородулина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1952
Отец: Бородулин Александр
Рождение ребёнка
06.10.1972
Дочь: Цурикова Лариса Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.05.?
Сын: Балмочных Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балмочных Николай Вячеславович
Отец ребёнка: не указан