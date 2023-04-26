Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна
Место рожденияВитебская губерния, Двинский уезд, Варковская волость, д. Браковских
Дата рождения30.09.1888
Дата смерти18.06.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебская губерния, Двинский уезд, Варковская волость, д. Браковских
Восприемники: Иван Вайвод и Маргарита Браковская
Бракосочетание
28.?.1896
Муж: Вайвод Франц
Рождение ребёнка
09.11.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вайвод Франц
Рождение ребёнка
1903
Сын: Вайвод Иосиф
Отец ребёнка: Вайвод Франц
Витебская губ., Двинский уезд, д. Шульти@
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Вайвод Станислав
Отец ребёнка: Вайвод Франц
дер. Шульти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муценик Вероника
Отец ребёнка: Вайвод Франц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текла
Отец ребёнка: Вайвод Франц
Смерть
18.06.1912