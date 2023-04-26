Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Место рождения

Витебская губерния, Двинский уезд, Варковская волость, д. Браковских

Дата рождения

30.09.1888

Дата смерти

18.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния, Двинский уезд, Варковская волость, д. Браковских
Восприемники: Иван Вайвод и Маргарита Браковская
Бракосочетание
28.?.1896

Муж: Вайвод Франц

Рождение ребёнка
09.11.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вайвод Франц

Рождение ребёнка
1903

Сын: Вайвод Иосиф

Отец ребёнка: Вайвод Франц

Витебская губ., Двинский уезд, д. Шульти@
Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Вайвод Станислав

Отец ребёнка: Вайвод Франц

дер. Шульти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муценик Вероника

Отец ребёнка: Вайвод Франц

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текла

Отец ребёнка: Вайвод Франц

Смерть
18.06.1912
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