Магасумов Рустам Фэлюсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магасумов Рустам Фэлюсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976

Отец: Магасумов Фэлюс Фараваевич

Мать: Газалетдинова София Фаузетдинова

Бракосочетание
01.11.1996

Жена: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1998

Дочь: Меньшова Анастасия Рустамовна

Мать ребёнка: Мокриенко Марина Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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