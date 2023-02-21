Магасумов Рустам Фэлюсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976
Бракосочетание
01.11.1996
Жена: не указана
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1998
Дочь: Меньшова Анастасия Рустамовна
Мать ребёнка: Мокриенко Марина Николаевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область