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Красавина (Жукова) Мария Петровна

Место рождения

Михайловский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.04.1875 ст.

Муж: Красавин Василий Федорович

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху - Калужской губернии, Мосальского уезда мещанин Роман Аверчинков и Тверской губернии Беицкого уезда почетный гражданин Николай Сатулов. Поручители по невесте - Ефремовского уезда ... Показать все

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