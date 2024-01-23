Красавина (Жукова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1875 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху - Калужской губернии, Мосальского уезда мещанин Роман Аверчинков и Тверской губернии Беицкого уезда почетный гражданин Николай Сатулов. Поручители по невесте - Ефремовского уезда ... Показать все