Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гапеева Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Гапеев Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1926

Сын: Гапеев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Гапеев Тимофей Александрович

Пеневичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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