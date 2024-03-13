Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гапеева Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Гапеев Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1926
Отец ребёнка: Гапеев Тимофей Александрович
Пеневичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно