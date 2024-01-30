Чупрунов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Чупрунов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чупрунов Савва Леонтиевич
Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чупрунова Матрёна Леонтиевна
Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чупрунов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чупрунов Прокопий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чупрунова Параскева Леонтиевна
Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна