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Чупрунов Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Чупрунов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрунова Феодора Захаровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чупрунов Савва Леонтиевич

Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чупрунова Матрёна Леонтиевна

Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чупрунов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чупрунов Прокопий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чупрунова Параскева Леонтиевна

Мать ребёнка: Чупрунова Феодора Захаровна

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