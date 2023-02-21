Кошкадеров Филимон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошкадеров Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Кошкадеров Петр
Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна
Емантаево
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна
Емантаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна
Смерть
Неизвестно