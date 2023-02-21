Кошкадеров Филимон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкадеров Филимон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкадеров Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Кошкадеров Петр

Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна

Емантаево
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кошкадеров Василий Макар

Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна

Емантаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкадерова Мария Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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