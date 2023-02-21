Бурмистров Стефан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1907 ст.
Сын: Бурмистров Мирон Стефанович
Мать ребёнка: Бурмистрова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.
Сын: Бурмистров Спиридон Стефанович
Мать ребёнка: Бурмистрова Марина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно