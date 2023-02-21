Бурмистров Стефан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров Стефан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1907 ст.

Сын: Бурмистров Мирон Стефанович

Мать ребёнка: Бурмистрова Марина Васильевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.

Сын: Бурмистров Спиридон Стефанович

Мать ребёнка: Бурмистрова Марина Васильевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурмистрова Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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