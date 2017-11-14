Воюш (Виноградникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воюш (Виноградникова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.11.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Томск
Развод
14.11.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2017
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