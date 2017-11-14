Воюш (Виноградникова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Томск
Развод
14.11.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2017