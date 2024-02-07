Иванов Витёк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Витёк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Витальевна

Мать ребёнка: Иванова Светлана Юрьевна

Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Витальевна

Мать ребёнка: Иванова Светлана Юрьевна

Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Светлана Юрьевна

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