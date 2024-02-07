Иванов Витёк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Витальевна
Мать ребёнка: Иванова Светлана Юрьевна
Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Витальевна
Мать ребёнка: Иванова Светлана Юрьевна
Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Светлана Юрьевна