Schnitzer (Fuchs) Taube
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Fuchs Berel
Мать: Fuchs Faiga
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Schnitzer Berel
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Schnitzer Moshe
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Steinberg Rivka
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Schnitzer Yoel Hirsh
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1880
Сын: Schnitzer Samuel
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности