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Schnitzer (Fuchs) Taube

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Около 1860 г.р.
Около 1870 г.р.
Около 1873 г.р.
Около 1876 г.р.
1880 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fuchs Berel

Мать: Fuchs Faiga

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Schnitzer Berel

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трояновка, Волинська область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Schnitzer Moshe

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трояновка, Волинська область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Steinberg Rivka

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трояновка, Волинська область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Schnitzer Yoel Hirsh

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трояновка, Волинська область
Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Schnitzer Samuel

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трояновка, Волинська область
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