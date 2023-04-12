Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Глубоких/глубоков Даниил Михайлович

Мать: Акулина Степановна

Смерть
Неизвестно
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