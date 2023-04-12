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Таисия
Таисия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Глубоких/глубоков Даниил Михайлович
1856 г.р.
Мать
(Глубокова) Акулина Степановна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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Биография
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Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Глубоких/глубоков Даниил Михайлович
Мать:
Акулина Степановна
Смерть
Неизвестно
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