Лебединцев Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1974
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1974
Бракосочетание
06.08.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.2002
Сын: Лебединцев Юрий Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.2010
Дочь: Лебединцева Елизавета Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности