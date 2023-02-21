Лебединцев Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебединцев Денис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1974

Отец: Лебединцев Сергей Константинович

Мать: Лебединцева Лариса Александровна

Бракосочетание
06.08.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.2002

Сын: Лебединцев Юрий Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.2010

Дочь: Лебединцева Елизавета Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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