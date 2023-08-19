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Широков Павел

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Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

05.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Широков Данила

Мать: Широкова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Широков Петр

Мать ребёнка: Широкова Екатерина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.05.1941

Сын: Широков Владимир

Мать ребёнка: Широкова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Екатерина

Военная служба
Неизвестно
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Пулеметчик, 15 сд | Башмаковский РВК
Смерть
05.07.1943
Подолянь, Глазуновский район, Орловская область
Причина смерти: На войне | Подолянь, Глазуновский район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Тагино, Глазуновский район, Орловская область
Тагино, Глазуновский район, Орловская область
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