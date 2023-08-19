Широков Павел
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти05.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Широков Данила
Мать: Широкова ?
Рождение ребёнка
1924
Сын: Широков Петр
Мать ребёнка: Широкова Екатерина
Рождение ребёнка
01.05.1941
Сын: Широков Владимир
Мать ребёнка: Широкова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Екатерина
Военная служба
Неизвестно
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Пулеметчик, 15 сд | Башмаковский РВК
Смерть
05.07.1943
Подолянь, Глазуновский район, Орловская область
Причина смерти: На войне | Подолянь, Глазуновский район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Тагино, Глазуновский район, Орловская область
Тагино, Глазуновский район, Орловская область